Омикрон-штамм коронавирусной инфекции COVID-19 у детей имеет несколько характерных симптомов. О них рассказалзаместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора ..

Омикрон-штамм коронавирусной инфекции COVID-19 у детей имеет несколько характерных симптомов. О них рассказалзаместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.По словам Горелова, новый вариант вируса зачастую поражает бронхи юных пациентов, вызывая бронхиолит, при котором необходимо обратиться к врачу. Кроме того, у каждого третьего ребенка с "омикроном" в возрасте от двух до пяти лет наблюдается диарея, сообщает "".