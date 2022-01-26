Решить проблему общественного транспорта во Владимирской области врио губернатор Авдеев намерен повышением тарифа. Об этом врио главы региона заявил на второй прямой линии. Он дал понять,

Решить проблему общественного транспорта во Владимирской области врио губернатор Авдеев намерен повышением тарифа. Об этом врио главы региона заявил на второй прямой линии. Он дал понять, что ситуация с пассажироперевозками стала критической, потому что тарифы долгое время не поднимались. Александр Авдеев, врио губернатора области Тот тариф на межпоселенческие, межрайонные перевозки, в городе Владимире не покрывает