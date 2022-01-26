На территории Владимирской области за прошедшие сутки 26 января лабораторно подтверждено 396...
На территории Владимирской области за прошедшие сутки 26 января лабораторно подтверждено 396 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.
75 - в Гусь-Хрустальном районе
70 - во Владимире
60 - в Кольчугинском районе
48 - в Ковровском районе
33 - в Александровском районе
33 - в Вязниковском районе
30 - в Юрьев-Польском районе
15 - в Муромском районе
10 — в Гороховецком районе
8 — в Судогодском районе
7 — в Радужном
5 - в Камешковском районе
1 – в Суздальском районе
1 - в Меленковском районе
Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 87 065 случаев заболевания.
Управление Роспотребнадзора по Владимирской области напоминает о необходимости соблюдения правил личной гигиены: часто мыть руки водой с мылом, использовать дезинфицирующие средства для рук; не касаться рта, носа или глаз немытыми руками; регулярно очищать поверхности и устройства, к которым вы прикасаетесь (экран смартфона, пульты, дверные ручки и поручни).