На территории Владимирской области за прошедшие сутки 26 января лабораторно подтверждено 396...

На территории Владимирской области за прошедшие сутки 26 января лабораторно подтверждено 396 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.75 - в Гусь-Хрустальном районе70 - во Владимире60 - в Кольчугинском районе48 - в Ковровском районе33 - в Александровском районе33 - в Вязниковском районе30 - в Юрьев-Польском районе15 - в Муромском районе10 — в Гороховецком районе8 — в Судогодском районе7 — в Радужном5 - в Камешковском районе1 – в Суздальском районе1 - в Меленковском районеВсего на территории Владимирской области зарегистрировано 87 065 случаев заболевания.Управление Роспотребнадзора по Владимирской области напоминает о необходимости соблюдения правил личной гигиены: часто мыть руки водой с мылом, использовать дезинфицирующие средства для рук; не касаться рта, носа или глаз немытыми руками; регулярно очищать поверхности и устройства, к которым вы прикасаетесь (экран смартфона, пульты, дверные ручки и поручни).