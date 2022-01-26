В детский сад – с риском для здоровья. Воспитатели детсада № 44 и родители детей недовольны состоянием тротуара на улице Ново-Ямская. Летом здесь – ямы, колдобины, грязь и огромные лужи, а

В детский сад – с риском для здоровья. Воспитатели детсада № 44 и родители детей недовольны состоянием тротуара на улице Ново-Ямская. Летом здесь – ямы, колдобины, грязь и огромные лужи, а зимой вместо тропинки – гололёд, жалуются люди. Тамара Захарова, старший воспитатель детсада № 44 г. Владимира Трактора не прочищают. Вот такая узкая дорожка, вот