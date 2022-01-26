Волонтеры ОНФ активизировали акцию Мы вместе. Они помогают пожилым и маломобильным гражданам...

Волонтеры ОНФ активизировали акцию "Мы вместе". Они помогают пожилым и маломобильным гражданам избежать риска заражения.Покупают продукты, лекарства, оплачивают коммунальные счета. Обратиться к волонтерам можно по телефону "горячей линии" - 8-800-200-34-11. Вступить в ряды добровольцев можно, нажав на кнопку "Стать волонтером" на сайте добро.ру.