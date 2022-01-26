Собака постоянно упиралась, не хотела идти, вылезла из ошейника и убежала от преступника.

Жителя Вязников осудят за кражу сенбернара возле магазина. Подробностями поделились в пресс-службе УМВД по Владимирской области.В середине января в полицию обратилась 32-летняя женщина, которая сообщила, что оставила питомца у входа, привязав поводком-рулеткой к фонарному столбу. Выйдя через 10 минут с покупками, она не обнаружила своего четвероногого друга. Ущерб составил 25 000 рублей.«В этот же день по горячим следам полицейские задержали подозреваемого – 33-летнего местного жителя. У мужчины нашли поводок и ошейник. Что касается пса, то он прибежал к магазину», - рассказали в УМВД.На допросе фигурант пояснил, что хотел использовать животное для охраны дома. Однако, по пути собака вылезла из ошейника и убежала от преступника.Теперь 33-летнему вязниковцу грозит реальный срок по статье «Кража».