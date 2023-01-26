Александр Авдеев, губернатор Владимирский области, обещал личное содействие по решению...

Александр Авдеев, губернатор Владимирский области, обещал личное содействие по решению транспортного вопросаНа личный прием губернатора Александра Авдеева записалось более 10 человек из разных уголков нашего региона.Спасибо жителям за предложения по решению транспортного вопроса во Владимире, отметил в своем ТГ-канале глава Владимирской области.- Эти темы у нас в активной проработке, - подчеркнул Александр Авдеев. - Все обратившиеся ко мне жители получат необходимое содействие.Фото пресс-служба АВО.