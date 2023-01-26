Дорогие читатели, добро пожаловать в идеальный мир!

Дорогиечитатели, добро пожаловать в идеальный мир!Ей-форду, лучшене придумаешь: здесь нет голода, болезней и старости, зато есть одна святая обязанность– каждый день быть счастливым («Не откладывай на завтра то, чем можешь насладиться сегодня») и получать наслаждение во что бы то нистало («Сомыграмм — и нету драм»). В этом генетическипрограммируемое обществе каждый получает то, что хочет, и не способен хотетьтого, на что он не запрограммирован. А это обеспечивает стабильность общества –каждый на своем месте, в нужном количестве (кастовость, а значит положениекаждого в обществе, определена еще до рождения: альфы, бетты, гаммы, дельты, эпсилоны) снеобходимыми государству чертами характера, взглядами, убеждениями, впитаннымине с молоком матери, а заложенными во время своего развития в бутыли в «Центрально-лондонском инкубатории и воспитательном центре». Именно такой мир будущего создал английскийписатель Олдос Хаксли в своем антиутопическом сатирическом романе «Одивный новый мир». Опубликованное в 1932 году произведение сегоднякажется все более и более пророческим.Форд побери! Как этовозможно? Одному Форду известно..Острые неологизмы-фордоолгизмы автора отсылаютнас к американскомупромышленнику, чей лозунг — «автомобиль для всех» в романе зазвучал как «все принадлежат всем», а потребление возведенов культ. Но не всех устраивает такая искусственно созданная гармония.Современный Гамлет этого мира,воплощенный в романе в образе Дикаря, предпочитает быть хмурым, но собой, а некем-то другим, хоть и развеселым. Хочет грустить и плакать, когда больно, неподавлять свои чувства, а проживать их, жить так, как подсказывает ему сердце.Ему хочется искренними чувствами сдобрить жизнь в этом идеальном мире, «а тоздесь слишком дешево все стоит». Стремление Дикаря-Джона к правде и настоящим«некрасивым и опасным» эмоциям передается Бернарду Марксу – альфа-плюсовику, непохожему на своих товарищей по касте и Ленайне Краун – бета-медсестрена конвейере по производству людей, которая состоит в связи лишь с одниммужчиной, что вызывает недоумение у остальных – ведь «каждый принадлежит всем»,моногамия порицается и считаетсячем-то неприличным.Дорогие читатели, на протяжениивсего романа автор поднимает противоречивый вопрос – «А так ли плох на самомделе этот новый мир? Прекрасен такой мир или опасен?».С одной стороны – генетическипрограммируемое общество, где человексчастлив: сыт, одет и здоров, уверен в завтрашнем счастливом дне, где нетволнений и стрессов, и день сурка «работа-сома-развлечения» не так уж и плох. Сдругой стороны – может ли быть научный и технический прогресс в такомобществе, развитие искусства? Ведь «где полная удовлетворенность, тамвозбуждения уже нет». Совместимы ли прочная цивилизация и такое стабильное счастьес переменами и эмоциями, что таятся в промежутке между позывом и его удовлетворением?Герои Хаксли – ДарвинБонапарт, его Фордейшество Мустафа Монд, Генри Фостер, Линайна Краун (Lenina Crowne), Бернард Марксотсылают нас к личностям, повлиявшим на науку, экономику и технологии мира. Икаждый из нас сам вправе выбирать, какую роль ему играть в этом мире – бытьищущим дикарем или счастливым потребителем.