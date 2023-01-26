Дорогие
читатели, добро пожаловать в идеальный мир!
Дорогие
читатели, добро пожаловать в идеальный мир!
Ей-форду, лучше
не придумаешь: здесь нет голода, болезней и старости, зато есть одна святая обязанность
– каждый день быть счастливым («Не откладывай на завтра то, чем можешь насладиться сегодня») и получать наслаждение во что бы то ни
стало («Сомы
грамм — и нету драм»). В этом генетически
программируемое обществе каждый получает то, что хочет, и не способен хотеть
того, на что он не запрограммирован. А это обеспечивает стабильность общества –
каждый на своем месте, в нужном количестве (кастовость, а значит положение
каждого в обществе, определена еще до рождения: альфы, бетты, гаммы, дельты, эпсилоны) с
необходимыми государству чертами характера, взглядами, убеждениями, впитанными
не с молоком матери, а заложенными во время своего развития в бутыли в «Центрально-лондонском инкубатории и воспитательном центре». Именно такой мир будущего создал английский
писатель Олдос Хаксли в своем антиутопическом сатирическом романе «О
дивный новый мир». Опубликованное в 1932 году произведение сегодня
кажется все более и более пророческим.
Форд побери! Как это
возможно? Одному Форду известно..Острые неологизмы-фордоолгизмы автора отсылают
нас к американскому
промышленнику, чей лозунг — «автомобиль для всех» в романе зазвучал как «все принадлежат всем», а потребление возведено
в культ. Но не всех устраивает такая искусственно созданная гармония.
Современный Гамлет этого мира,
воплощенный в романе в образе Дикаря, предпочитает быть хмурым, но собой, а не
кем-то другим, хоть и развеселым. Хочет грустить и плакать, когда больно, не
подавлять свои чувства, а проживать их, жить так, как подсказывает ему сердце.
Ему хочется искренними чувствами сдобрить жизнь в этом идеальном мире, «а то
здесь слишком дешево все стоит». Стремление Дикаря-Джона к правде и настоящим
«некрасивым и опасным» эмоциям передается Бернарду Марксу – альфа-плюсовику, непохожему на своих товарищей по касте и Ленайне Краун – бета-медсестре
на конвейере по производству людей, которая состоит в связи лишь с одним
мужчиной, что вызывает недоумение у остальных – ведь «каждый принадлежит всем»,
моногамия порицается и считается
чем-то неприличным.
Дорогие читатели, на протяжении
всего романа автор поднимает противоречивый вопрос – «А так ли плох на самом
деле этот новый мир? Прекрасен такой мир или опасен?».
С одной стороны – генетически
программируемое общество, где человек
счастлив: сыт, одет и здоров, уверен в завтрашнем счастливом дне, где нет
волнений и стрессов, и день сурка «работа-сома-развлечения» не так уж и плох. С
другой стороны – может ли быть научный и технический прогресс в таком
обществе, развитие искусства? Ведь «где полная удовлетворенность, там
возбуждения уже нет». Совместимы ли прочная цивилизация и такое стабильное счастье
с переменами и эмоциями, что таятся в промежутке между позывом и его удовлетворением?
Герои Хаксли – Дарвин
Бонапарт, его Фордейшество Мустафа Монд, Генри Фостер, Линайна Краун (Lenina Crowne), Бернард Маркс
отсылают нас к личностям, повлиявшим на науку, экономику и технологии мира. И
каждый из нас сам вправе выбирать, какую роль ему играть в этом мире – быть
ищущим дикарем или счастливым потребителем.