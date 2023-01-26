На первом в этом году заседании Законодательного собрания области парламентарии рассмотрели ряд важных вопросов. В том числе утвердили возможность дополнительно финансировать группы

На первом в этом году заседании Законодательного собрания области парламентарии рассмотрели ряд важных вопросов. В том числе утвердили возможность дополнительно финансировать группы продленного дня в образовательных учреждениях региона из бюджета области. Как поясняют парламентарии, эта мера призвана сделать продленки доступнее. Сейчас мест в продленках не хватает на всех желающих, да и группы организованы не во