25 января в стенах мэрии Владимира прошло очередное заседание горсовета, на котором глава города Дмитрий Наумов выделил три основных принципа, которые помогут решить проблемы с общественным

25 января в стенах мэрии Владимира прошло очередное заседание горсовета, на котором глава города Дмитрий Наумов выделил три основных принципа, которые помогут решить проблемы с общественным транспортом. Среди недостатков градоначальник выделил нехватку кадров, особенно водителей и механиков, изношенность транспорта, дефицит и высокую стоимость запасных частей и автобусов. Из-за этого, по информации оранжевого дома, на дороги