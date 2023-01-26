Специалисты Владимирского филиала «ЭнергосбыТ Плюс» провели первое в наступившем году занятие для пожилых людей по проекту «Азбука онлайна». Он направлен на улучшение качества ..

Специалисты Владимирского филиала «ЭнергосбыТ Плюс» провели первое в наступившем году занятие для пожилых людей по проекту «Азбука онлайна». Он направлен на улучшение качества обслуживания клиентов и распространение дистанционных сервисов компании, которые позволяют решать основные вопросы с энергокомпанией, не выходя из дома.Мероприятие проходило в комплексном центре социального обслуживания населения, где реализуются обучающие проекты для людей «серебряного возраста». В первой встрече приняли участие около 20 человек. Энергетики рассказали, как с помощью онлайн-сервисов передать показания приборов учета, оплатить счета, подключить электронные квитанции, посмотреть историю начислений и платежей. Участникам объяснили, как правильно списывать данные счетчиков и почему их нужно передавать с 20 по 25 число каждого месяца.«Пожилые клиенты часто боятся пользоваться онлайн сервисами, хотя у многих такая возможность есть. Сегодня мы попытались показать, что это просто и удобно. Тем, у кого был с собой смартфон, мы помогли настроить работу приложения, показали работу чат-бота Светлана и объяснили, как обратиться в компанию онлайн», — поделилась руководитель офиса продаж и обслуживания клиентов во Владимире Ирина Великанова.Всего в этом году запланировано порядка 5 подобных встреч на разные темы: это и вопросы энергоэффективности, и информация об акциях и новых услугах компании, и обучение работе в личном кабинете. Следующая встреча пройдет в марте.