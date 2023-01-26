На очередном заседании Совета народных депутатов народные избранники спросили у главы города Дмитрия Наумова о качестве зимней уборки во Владимире. Речь зашла не только об уборке

На очередном заседании Совета народных депутатов народные избранники спросили у главы города Дмитрия Наумова о качестве зимней уборки во Владимире. Речь зашла не только об уборке муниципальных территорий, но и об участках, за уборку которых должны отвечать собственники или управляющие организации. Дмитрий Чижов, депутат владимирского Горсовета, председатель комитета по жизнеобеспечению В отличие от асфальта, который