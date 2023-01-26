Чем Лариса Гузеева займется после Давай поженимся?

Чем Лариса Гузеева займется после "Давай поженимся"?Актриса ителеведущая Лариса Гузеева показала поклонникам свое новое увлечение. Вместе с подругойзвезда "Давай поженимся" на Первом канале организовала домашний цехпо лепке пельменей. В своем микроблоге Гузеева уже показала первую партию инеобычную рекламную компанию, снятую прямо в снежном сугробе.Поклонникивсерьез перепугались — зачем известная и востребованная актриса закрылась накухне? Некоторые нашли ответ в заявлении коллеги Ларисы Гузеевой Розы Сябитовой.Соведущая заявила, что "Давай поженимся" нужна новая молодая ведущая.Якобы оказавшаяся на грани увольнения Лариса Гузеева решила сразу найти себеновый источник заработка.Однако,звездная брюнетка поспешила успокоить своих неравнодушных подписчиков. ЛарисаГузеева уверяет, что пельмени — это ее хобби и отдушина, никак не связанная свозможной потерей работы."Мне нравится заниматься еще чем-то, куда жедевать энергию", — поделилась звезда.И, конечно, Лариса Гузеева в свойственной себеманере заявила, что работа у нее есть. По ее словам, работу она не теряла, апредложения в кино и на телевидении продолжают приходить. Звезда просит поклонниковне переживать за нее.