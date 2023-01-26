На днях на улице Мира в областном центре дотла сгорел автобус маршрута № 24С.

На днях на улице Мира в областном центре дотла сгорел автобус маршрута № 24С.Дефицитный автопарк общественного транспорта во Владимире выводят из строя не только аварии – утром в час пик в понедельник, 23 января, зафиксировали первый в этом году «автобусный» пожар.«Горят огнём»Очевидцы рассказывали в соцсетях, что огонь в автобусе вспыхнул внезапно. Пассажиры успели выбежать из салона —пострадавших, к счастью, не было. Автобус горел прямо под троллейбусной линией. Маршруты движения троллейбусов изменили, а ремонт повреждений длился несколько часов. Всё это сказалось, естественно, на пассажирах, их времени и нервах.В прошлом году сообщения о подобных ЧП были неодиночными.Например, в октябре на улице Безыменского вспыхнул автобус маршрута № 26. Пассажиров экстренно эвакуировали на улицу. Водитель сам потушил пожар огнетушителем. А в декабре салон вспыхнувшего в Селивановском районе пассажирского автобуса также полностью сгорел. И тоже по счастливому стечению обстоятельств никто не пострадал.Аварии не редкостьПо данным УГИБДД по Владимирской области, в прошлом году количество ДТП с участием пассажирских автобусов выросло на 65%. По вине водителей общественного транспорта произошло 17 дорожно-транспортных происшествий. Наиболее распространённые виды аварий: падение пассажиров, столкновение с транспортными средствами, наезд на пешеходов, наезд на припаркованную машину.Едва наступила зима, из-за ненастной и переменчивой погоды только у одного перевозчика в ДТП пострадали сразу четыре автобуса.Испытание морозомЕщё до наступления сильных морозов владимирцы, особенно из микрорайонов Энергетик, Веризино, Юрьевец, Коммунар, обрывали телефоны чиновников и редакций СМИ, жалуясь на отвратительную работу общественного транспорта: взрослые, спешащие на работу, и дети, которые посещают школы в центральных районах города, ждали на остановках автобусы больше часа. И иногда не дожидались. Вот такой жестокий квест...Когда в каникулы похолодало, потоки негативных комментариев в соцсетях превратились в шквал. С 3 января пригородные маршруты должны были вернуться к привычному графику, но сильно задерживались, поэтому местные жители по-прежнему опаздывали на работу. Многим даже в черте города приходилось часами мёрзнуть на остановках. Пользователи делились историями о совместных вызовах такси, плачущих в ожидании автобуса бабушках, помощи с развозом от волонтёров «Лиза Алерт» и других неравнодушных автомобилистов. Возмущение достигло апогея: Губернатор и городской глава взяли вопрос под личный контроль. А перевозчиков собрали в управлении транспорта.Надолго ли?Им устроили «разбор полётов». По результатам проверки мэрия выявила множественные нарушения. Особо отличилось ООО «ОКТО», которому принадлежат маршруты № 25, 28, 11С, 7С и 21С. Провинившуюся компанию накажут. Уже известно, что возможными сценариями «экзекуции» для этой компании станут штраф и даже расторжение договора. И буквально на следующий день в соцсетях появились наблюдения пассажиров о том, что на популярных остановочных пунктах автобусы и троллейбусы останавливались сразу по несколько штук, сменяли друг друга, развозили пассажиров даже по редким маршрутам. Надолго ли такая благодать?Как бы там ни было, а цены за проезд в общественном транспорте неуклонно растут. А пользоваться им стало не только неудобно, долго, а ещё и опасно.КстатиС февраля 2023 года во Владимире стоимость одной поездки может вырасти до 30 руб. Сейчас билет в автобусе и троллейбусе стоит 28 руб., но если платить транспортной или банковской картой, получается дешевле: 26 руб. – на автобусе и 24 – на троллейбусе.В Коврове с 10 января за поездку в «электрическом наземном транспорте» горожане отдают 29 руб. (вместо 26).С 10 января на 4 руб. увеличилась стоимость пригородных поездок по Селивановскому району.Мнение экспертаГубернатор Александр Авдеев:– Медлить нельзя – предлагаю уже в этом году закупить 100 единиц техники в автопарк государственного перевозчика. Попросил мэрию в ближайшие дни направить сотрудников на производства, чтобы зарезервировать это количество машин. Транспортный вопрос так же остро стоит и в других регионах, спрос на качественные и недорогие автобусы и троллейбусы высокий. Нам нельзя остаться ни с чем! Если потребуется, придётся пересмотреть бюджетные приоритеты, но эту проблему надо решить.