27 января 2023 года Православная церковь чтит память преподобной Нины – христианской святой и...

27 января 2023 года Православная церковь чтит память преподобной Нины – христианской святой и церковный Отдание праздника Богоявления. В этот день крестьяне занимались по хозяйству – кололи дрова и «обходили скотину»: чистили ее, из хлева выбрасывали навоз, на полу перестилали солому. Обращались к животным только с ласковыми словами. В особом почете были коровы, которых считали кормилицами для семьи. Их оберегали от болезней и порчи. Считалось, что скотина обязательно отблагодарит хозяев хорошим удоем.Что можно делать 27 января 2023 года:1.Сегодня нужно особое внимание обратить на скотину. Выносят навоз из хлева, проводят чистку и уборку мест, где обитают животные, чистят саму скотину, гладят, обращаются с ней ласково, угощают вкусным кормом.2. Сегодня рекомендуется высадить семена на рассаду, заняться уборкой по дому.3. Сегодня большой популярностью являются блюда с использованием молока, которых в нашей культуре существует огромное количество.Что можно делать 27 января 2023 года:1. Основное, что нельзя делать в день Нины – это обижать корову. По примете, обиженное животное перестанет доиться, а значит, семья будет голодной.2. Нельзя 27 января бездельничать и спать до обеда, иначе можно свое счастье проспать.3. Не выносят мусор, чтобы не вынести из дома счастье, удачу и прибыль.Народные приметы на 27 января 2023 годаИней на деревьях — скоро наступит тепло.По небу плывут белые облака — к морозам.Мороз и снег — к потеплению.Если петухи с утра кричат раньше обычного — тепло чувствуют.С самого утра раскаркались вороны — в течение дня ожидайте метель.Иней ночью — днём снега не будет.Фото pxfuel.com