Названы товары, максимально подорожавшие в 2022 году во Владимирской области. Йод, спички и мыло....

Названы товары, максимально подорожавшие в 2022 году во Владимирской области.Йод, спички и мыло. Так выглядит топ-3 товаров, которые максимально подорожали в России в прошлом году. Данные опубликовал Росстат.Почти вполовину выросли цены на средства женской гигиены и новые иномарки. Ощутимо подскочили в цене маргарин, шампунь и зубная паста. Вместе с тем в стране наблюдалась "овощная девальвация".В списке товаров, которые, напротив, подешевели - почти весь "борщевой набор": капуста, картофель, свекла, морковь и чеснок. Также упали цены на продукцию деревообрабатывающих предприятий, металлочерепицу, путевки в отдельные страны Средней Азии и на газовое моторное топливо.