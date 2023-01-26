Муниципалитеты области определяются с местами, где официально разрешено проводить обряд крещенских купаний.

Муниципалитеты области определяются с местами, где официально разрешено проводить обряд крещенских купаний.Окунаться в иордань на Крещение становится всё более популярным «мероприятием» среди россиян. Что это: возвращение к исконным православным традициям или по-прежнему дань моде, желание блеснуть «удалью молодецкой» в соцсетях, продемонстрировав друзьям фотографии себя обнажённого да в ледяной водице? Мнения разные, но в крещенскую ночь владимирский народ всё равно валом повалит на берега водоёмов и в церковные купели, в этом можно даже не сомневаться.Не только в купелиНа Крещение в с. Чамерево Судогодского района приезжают сотни желающих окунуться не в майну, а в воды святого источника, связанного с именем Александра Невского. Ключик с чистейшей водой был здесь всегда. Говорят даже, что целебная вода из этого источника в годы Великой Отечественной войны помогала выздоравливать раненым солдатам, лежавшим в расположенном в Чамереве госпитале. Вот только святой эту вкусную родниковую воду никто не считал. Однако несколько лет назад, одновременно с восстановлением Спасо-Преображенского храма, ключик облагородили, поставили часовню, купальню и памятный крест, теперь на Крещение здесь проводят чин водосвятия, и паломники выстраиваются в очередь, дабы «смыть грехи» в святой воде.Как должно быть?Во Владимире официальных мест для омовений будет 2 - озёра Семязино в Юго-Западном районе и Глубокое в Загородном. К проведению массового крещенского купания обе локации подготовят к 22 часам 18 января. Купели официально будут открыты до 3 часов ночи 19 января.Чтобы обеспечить безопасность людей ответственные должны очистить от снега прилегающие территории, оборудовать купели, укрепить лёд дощатым настилом и трапами, устроить ограждения для прохода к майне и выхода из воды, обрешётки, исключающие попадание людей под лёд, автономное освещение, оборудовать раздевалки, пункты обогрева, контейнеры для мусора.На официальных иорданях будут работать полевые кухни с горячим чаем. Муниципальные спасатели уже обследовали и очистили дно водоёмов в местах крещенских купаний - после этого их должна утвердить комиссия. Вопросы, связанные с передвижением автотранспорта, будет регулировать полиция.Спасатели предупреждают любителей холодной крещенской водицы, что в этом году из-за погодных «качелей» лёд на водоемах имеет неоднородную структуру - где-то толстый, где-то тонкий. Это значит, что в непроверенных местах совершать обряд опасно.Медики настойчиво рекомендуют: исключить употребление спиртных напитков; перед купанием разогреть тело, сделав небольшую физическую разминку; к майне подходить в удобной, нескользящей обу­ви; не находиться в воде более 1 минуты, чтобы организм не переохладился; после купания растереться полотенцем, надеть сухую одежду, выпить горячий чай. Нельзя окунаться в прорубь людям, которые страдают заболеваниями сердца, ожирением, артериальной гипертонией, аритмией, болезнями органов дыхания, серьезными кожными заболеваниями, например псориазом, экземой.Важно: не оставляйте детей, без присмотра родителей (взрослых), следите за ними во время погружения в воду.Мнение экспертаНастоятель Спасо-Пре­об­ра­жен­ского храма в с. Чамерево Судогодского района Отец Виктор:- Я считаю массовое паломничество к иорданям в крещенскую ночь явлением не то что вредным, но недостойным истинно верующего. Уверен, что православному полезнее в Крещение службу в храме отстоять и исповедаться, а не ждать, что крещенская вода враз смоет все накопленные грехи.