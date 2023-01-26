Теперь Принц Гарри точно знает, принцессы тоже какают.

Теперь Принц Гарри точно знает, принцессы тоже какают.Любовная историяПринца Гарри и Меган Маркл долго не могла начаться из-за несовпадающихграфиков. И если первые два свидания прошли в привычном для всех парочекформате, то третье… Ради него влюбленным пришлось отправиться на другойконтинент — в африканскую Ботсвану. Эта страна всегда была особенным местом длясына Чарльза и Дианы. Именно там Принц Гарри и узнал Меган Маркл максимально близко.Во времяпятидневной поездки у девушки не было никаких удобств. Минимум одежды,отсутствие душа, а порой даже туалета. Однако, Меган Маркл оказалась более неприхотливой,чем можно было бы ожидать. Между сохранением образа "Принцессы" исвоим здоровьем, она выбирала второе, поэтому и туалет организовывался "по-ситуации".Поймавший Маркл заиспражнением в кустах Принц Гарри был в шоке —он не ожидал, что хрупкая девушкабудет так выносить минусы поездки. Именно во время путешествия рыжеволосыйнаследник увидел, какой приземленной может быть голливудская красавица."Она вытиралалицо детскими салфетками и с радостью отправлялась в лес", — так отзывалисьо герцогине Сассекской друзья по поездке, написавшие книгу "В поисках свободы".