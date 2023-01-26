Профессор и дирижер владимирского хора Распев Наталья Колесникова отмечает юбилей. Юбилей...

Профессор и дирижер владимирского хора "Распев" Наталья Колесникова отмечает юбилей.Юбилей отмечает дирижёр, профессор, заслуженный деятель искусств России Наталья Колесникова. Она воспитала сотни учеников. Созданный ей хор "Распев" знают не только в России, но и за рубежом. Репортаж Веры Куликовой.Ее любовь к музыке началась в детстве. Но только вот учиться в музыкальной школе Наталье Колесниковой не пришлось. Родителей рано не стало. Воспитывала бабушка. Но, рассказывает Наталья Александровна, с удовольствием ходила в хор Дома пионеров. Когда окончила школу, решила поступать в Барнаульское музыкальное училище на дирижёрско-хоровое отделение. Без начального музыкального образования брать не хотели, но большое желание учиться девушки растопило экзаменационную комиссию. Ее взяли кандидатом.Наталья Колесникова, заслуженный деятель искусств России:- Я за полгода освоила музыкальную грамоту. Я вообще не знала, где какая нота написана, то есть я пришла в 17 лет - ничего я не знала. Я пришла, но голый лист бумаги! Но мне очень нравилось петь с детства. Бабушка моя любила петь и как-то мы сидели там всегда вечером, я жила с бабушкой, и вот она поет, но вот русские люди любят петь.Стипендии она не получала. Через полгода после сдачи сессии, взяли на курс. А все эти полгода, вспоминает со слезами Наталья Александровна, ее однокурсницы каждый месяц собирали ей по рублю, чтобы было на что жить! Справиться с трудностями помогала невероятная любовь к музыке. Потом была Новосибирская консерватория. Ей единственной с курса после училища дали направление для поступления в консерваторию. Там встретилась со знаменитым дирижером Арнольдом Кацем. Ходила с однокурсницами на его факультативы и концерты. Наталья считает Каца своим наставником.Наталья Колесникова, заслуженный деятель искусств России, художественный руководитель камерного хора "Распев":- Я вот не знаю, что такое - как женщина дирижирует. Были высказывания. Подходили и спрашивали. Вы так мощно это делаете, но ведь дирижерский труд - это большой труд, это в первую очередь профессиональное - это мужское дело. В то время мы, конечно, подражали очень многому, поэтому я и считаю его своим учителем.Теперь подражают уже Колесниковой. Наталья Александровна больше 40 лет преподавала в музпеде Владимирского педагогического института. Педагог воспитала сотни учеников. Сейчас они преподают музыку не только в России, но и за рубежом. И добрым словом вспоминают своего преподавателя. Многие поют в ее хоре "Распев".Анна Гущина, артистка камерного хора "Распев":- В хоре я пою 20 лет. Я была еще студенткой Натальи Александровны, и на втором курсе я пришла в хор. Чему очень рада. Это большой опыт. Это большая семья.Солистка хора, певица Мария Пономарёва, тоже ученица Колесниковой. По словам Марии, именно она помогла открыть ей новое в мире звуков.Мария Пономарёва, солистка камерного хора "Распев":- Особые врата в музыку открыла она. Она ее показала совсем другой. Очень объемной, очень живой, очень многоплановой. Такой живой организм. Очень серьезный, интересный. О котором обычный слушатель практически и не знает!Наталья Колесникова постоянно расширяет свои творческие союзы. Среди ее друзей камерный балет "Гестус", певец и композитор Алексей Молдалиев.Андрей Марченков, художественный руководитель камерного балета "Гестус":- На самом деле, влюбились, потому что по-настоящему глубоко и очень человечно звучит творчество Натальи Александровны. В это невозможно не влюбиться.Алексей Молдалиев, певец, композитор:- Человек вот с таким даром вот это все объединяет. Я думаю, что это все должно расширяться, все как-то должно быть больше всего. Музыки больше и больше гостей, которые к ней приезжают, выступают. Это профессиональные музыканты, исполнители. Публике это очень нужно!Свои 70 дирижер Колесникова не считает поводом уходить на покой. Не сыгранной музыки так много, что впереди еще не одна новая программа.Вера Куликова, Андрей Синягин. “Вести-Владимир”