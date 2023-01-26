При необходимости будут приняты меры прокурорского реагирования.

После публикаций в СМИ прокуратура Владимирской области инициировала проверку по факту закрытия отделения скорой помощи в посёлке Вольгинский. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.Прокуроры дадут оценку соблюдению нормативов по времени прибытия медиков на вызов, а также обеспеченности населения неотложками.«При необходимости будут приняты меры прокурорского реагирования», - подчеркнули в прокуратуре.Напомним, что ранее местные жители на ликвидацию последней бригады фельдшеров, которая обслуживала 5-тысячный посёлок. По словам людей, сокращение привело к увеличению времени оказания экстренной помощи.