Эмо больше нет? Что с ними стало?

Эмо больше нет? Что с ними стало?Лозунг "Верни мне мой 2007-й" еще можно услышать из уст россиян, хотя и звучит он в общественных местах нечасто. Смысл ностальгического выражения напрямую касается молодежной субкультуры минувших лет — эмо.Представители этого движения выглядели как фрики. Они ходили со рваной челкой, черно-розовыми волосами, одежду выбирали такой же цветовой гаммы, а из обуви предпочитали кеды "в шашечку". Также эмо придерживались меланхоличного взгляда на жизнь и даже наносили себе увечья в виде кровавых порезов.Пик развития модного течения пришелся на 2007 год, однако тенденция к вечным страданиям и чересчур эпатажному виду не прижилась. Психолог Алексей Рощин объяснил, куда пропали эмо и почему. По его словам, представители субкультуры практически мимикрировали под массы и растворили в классическом обществе свою идентичность. Все из-за развития интернета — там они смогли найти круг общения по душе.Эксперт полагает, что течения эмо в прежнем значении в России уже не осталось. "Субкультуры до сих пор существуют: ванильки (их уже очень немного), винишко-тян, K-pop, анимешники, гики. Но эти течения скорее просто мода и хобби, а не правила жизни, каковыми были их предшественники", — передает телеканал .