Раненый ястреб, спасенный сотрудниками ГТРК Владимир, обрел новый дом. Ястреба, которого...

Раненый ястреб, спасенный сотрудниками ГТРК "Владимир", обрел новый дом.Ястреба, которого обнаружили на проспекте Строителей, взял под своё крыло "Ангеладом".Сейчас птица - на руках Бронислава Владимирова, юного волонтёра приюта диких птиц.Напомним, "Ангеладом" находится в Суздале. Его основатель - профессиональный биолог Ангелина Владимирова. Вместе с единомышленниками она выхаживает раненых диких птиц. Напомним, ястреба с поврежденным крылом спасли сотрудники ГТРК "Владимир". Они доставили его в приют "Валента", где ему помогли ветеринары. Дробь в крыле не обнаружили. Сейчас ястреб - имя Кеша он сменил на Дар - осваивает новое место жительства. Надежда вернуть ему крылья есть.