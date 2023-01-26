Лайма Вайкуле больше не похожа на себя.

Лайма Вайкуле больше не похожа на себя.Еще несколько лет назад Лайма Вайкуле выглядела потрясающе. Казалось, что певице гораздо меньше лет, чем написано в ее паспорте. Свое дело явно сделали уколы красоты и подтяжка лица. Но все должно быть в меру. В последнее время артистка перестала походить на саму себя.Взглянув на Лайму в ее недавнем интервью проекту "Культурник", люди ахнули. "Пчелы нажалили?", "Лайма Ботекс", "Не узнать, ужас", "Потеряла свой облик", "Неузнаваема, это точно!" – написали интернет-пользователи. Публика также обратила внимание на нелепую короткую стрижку артистки и ее раскосые глаза.Напомним, ранее СМИ писали о том, что Вайкуле до сих пор борется со страшной болезнью – онкологией. Якобы у певицы случился рецидив, поэтому в Америке ей сделали несколько операций. Так ли это на самом деле, точно неизвестно. Саманародная артистка Латвии не подтверждала слухи.Не так давно она лишь сделала громкое заявление, упрекнув россиян в неблагодарности. В одном из интервью 68-летняя Лайма Вайкуле сказала, что она и Алла Пугачева содержали всю страну, имея в виду СССР и современную Россию. Из-за этого певица подверглась критике.