В России разрешение на ввоз и вывоз товаров было обязательным еще с X века.

26 января во всех странах отмечается профессиональный праздник – Международный день таможенника (в этом году в семидесятый раз). Члены Всемирной таможенной организации – 183 государства, управляют более 98% международной торговли.В России разрешение на ввоз и вывоз товаров было обязательным еще с X века. При Иване Грозном в XVI в. значительное расширение границ привело к активному развитию внешней торговли через Белое море с Англией, затем с Голландией, а после завоевания Казани, Астрахани и Сибири с Персией и Китаем. Может, вовсе и неслучайно при раскопках в музее-заповеднике «Александровская слобода» были найдены старинная торговая текстильная пломба и курляндский шиллинг XVI века.А век спустя в бывшей царской резиденции существовала уже таможенная изба, это известно из сохранившихся документов - таможенных пошлин на откуп. В феврале 1732 года Московская вотчинная контора заключила договор на 5 лет о передаче на откуп таможенных и кабацких сборов в Александровой слободе специальному должностному человеку - оброчному крестьянину Степану Горшечникову, которому бурмистры П.Красавин и И.Пономарев передали имущество и документы, относившиеся к таможенным сборам. В документе в первую очередь подробно описана сама изба с целью показа, что бумаги хранятся в надлежащих условиях: «В Александровой Слободе в таможенной избе в длину 9 аршин с четвертью, поперек то ж, чулан забран досками, 2 двери на петлях и крепах железных, печь кирпичная, 3 окна красных, 1 волоковое, в них окончины стеклянные, у оных окошек 3 затвора на петлях и крепах железных ... В той таможенной избе 3 ларя в которых кладется денежная казна окованы железом, заслон железной, цепь со стулом... ». Опись имущества тоже весьма подробная: перечислена вся мебель, лари, ящики, цепи, замки и т.д., причем все это с указанием стоимости, а также многочисленные иконы, «писаные на красках» и с указанием ценных окладов – серебряных, позолоченных, золотых.При вступлении в должность Горшечников получил и «документальный архив» Александровской таможни. Интересно, что описано состояние документов на момент их приемки, очевидно, чтобы откупщика нельзя было потом обвинить в небрежном хранении бумаг. Эти документы касаются всех сторон жизни Слободы, а хранились они в таможенной избе, по-видимому, по причине ее «надежности». Кстати, есть свидетельства о том, что «руга» (содержание) Успенскому монастырю выплачивалась из собранных на месте таможенных и кабацких сборов...Вот такие давние истоки у местной службы. Искренне желая ее специалистам всех благ, надеемся, что наша таможня «будет давать добро» исключительно качественному иноземному товару.