Смотрите в вечернем выпуске программы «Вести-Владимир»: - Зелье оптом Семейный бизнес. В...

Смотрите в вечернем выпуске программы «Вести-Владимир»:- Зелье оптомСемейный бизнес. В Муромском районе отец с сыновьями организовали нарколабораторию в своем сарае.- Продлённый деньПродлёнка возвращается! В Заксобрании приняли закон о дополнительном финансировании групп продлённого дня.- Единственный в РоссииИ владимирский дом-музей братьев Столетовых вновь распахнул свои двери. Какие нововведения ждут посетителей?