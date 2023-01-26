Смотрите в вечернем выпуске программы «Вести-Владимир»:
- Зелье оптом
Семейный бизнес. В...
Смотрите в вечернем выпуске программы «Вести-Владимир»:
- Зелье оптом
Семейный бизнес. В Муромском районе отец с сыновьями организовали нарколабораторию в своем сарае.
- Продлённый день
Продлёнка возвращается! В Заксобрании приняли закон о дополнительном финансировании групп продлённого дня.
- Единственный в России
И владимирский дом-музей братьев Столетовых вновь распахнул свои двери. Какие нововведения ждут посетителей?