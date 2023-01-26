Владимирский госуниверситет открыл регистрацию на конкурс Мисс ВлГУ. Владимирский госуниверситет...

Владимирский госуниверситет открыл регистрацию на конкурс "Мисс ВлГУ".Владимирский госуниверситет готовится выбирать "Мисс ВлГУ". Регистрация на конкурс красоты и таланта среди студенток и преподавателей вуза открыта. Отбор конкурсанток завершится на следующей неделе.По итогам собеседования от каждого института выберут по одной представительнице. Их ждут заочные испытания: вечерние репетиции два-три раза в неделю, подготовка творческих номеров, фотосессия для портфолио. Очный этап - конкурс талантов, дефиле и сама церемония награждения - пройдут 1 марта. В прошлом году титул "Мисс ВлГУ" получила студентка Юринститута Наталья Балакирева.