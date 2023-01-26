Во Владимире 18 сестер милосердия прошли курсы по уходу за тяжелобольными людьми. Сестры...

Во Владимире 18 сестер милосердия прошли курсы по уходу за тяжелобольными людьми.Сестры милосердия Свято-Георгиевского сестричества во Владимире прошли четырехдневные курсы по уходу за тяжелобольными людьми. О том, как правильно поднимать, переворачивать, перемещать на каталку лежачих пациентов, им рассказали наставники из учебного центра московской больницы. Что в этом деле самое сложное и почему особенно важно беречь себя - об этом в сюжете наших коллег из владимирской епархии.Поднять с кровати тяжелобольного человека - задача не из легких. Сестры приобретают навыки, тренируются. Занятия для женщин проходили в два этапа: дистанционно и очно. Благодаря такому подходу слушатели получили возможность не только освоить теоретический материал, но и закрепить полученные знания на практике. Кровати, оборудование и все необходимые материалы для курсов были предоставлены Областным Департаментом социальной защиты населения. Мастер-классы провели сестры московского Свято-Димитриевского сестричества - Екатерина Дорофеева и Елена Лебедева, которые уже три года обучают женщин по всей стране, в разных епархиях. Сестрам милосердия, как правило, приходится ухаживать за пациентами в одиночку, поэтому нужно правильно использовать свои физические возможности.Екатерина Дорофеева, преподаватель учебного центра Московской клинической больницы святителя Алексия:- Основные темы - это гигиена, это перемещение пациента, пересаживание, перемещение внутри кровати, мытьё головы, кормление. Но самая главная тема, на самом деле - это правильное движение сестры. Потому что эта специальность предполагает большую физическую нагрузку, и если сестра работает неправильно, то она просто получает травму, срывает себе спину и уходит из специальности.Услуга сестричества будет востребована среди владимирских медучреждений – уверена врач Владилена Шмакова. Есть много категорий лежачих больных – хирургических, неврологических, за которыми требуется постоянный уход, в том числе на дому.Владилена Шмакова, врач-хирург, руководитель епархиального Сектора по взаимодействию с медучреждениями:- У нас много лежачих больных, за которыми не могут ухаживать родственники в момент нахождения в стационаре. В виду отсутствия достаточного количества ставок наших медицинских сестер по уходу за больными или просто их отсутствие. Уход ложится на плечи медсестер, санитарок, в чьи функциональные обязанности это не входит. И очень важна помощь сестер милосердия в уходе за больными в условиях стационара.Сотрудничество сестер милосердия Владимирской епархии уже налажено с четвертой городской больницей Владимира и Домом-интернатом для престарелых и инвалидов в поселке Садовый, где людям в первую очередь необходимо доброе отношение.Ирина Кудрявцева, сестра милосердия Свято-Георгиевского сестричества)):- Сейчас только разговаривали о том, что поднимая какую-то тяжесть, узнаешь своё тело, и понимаешь, что мы просто неправильно многие вещи делали. Отсюда проблемы со спиной, здоровьем. Как правило, у многих больные спины. И то, что нам сейчас рассказывали, это очень полезно. И на практике, я, конечно, буду применять это дома.Вместе с женщинами обучается и сам руководитель Социального отдела епархии – отец Вячеслав, чтобы также помогать нуждающимся.Вячеслав Андросов, иерей, руководитель Отдела по церковной благотворительности и социальному служению Владимирской епархии:- Я вспоминаю, когда в том году у меня заболел папа, я даже не знал, как его перевернуть. Я находился в Красном кресте, и даже не смог его перевернуть на другой бок. Для меня это многое дает - уход за ближними.Во время практических мастер-классов сестры милосердия и добровольцы научились выполнять санитарно-гигиенический уход за лежачими больными. Каждая получила опыт переодевания больного, научилась пользоваться скользящими простынями, которые позволяют изменить положение тела человека, прикованного к постели.По завершении обучения 18 сестёр милосердия успешно сдали итоговый зачёт. Выпускникам курсов присвоена квалификация «младшая сестра по уходу за больными». Вскоре им будет выдано свидетельство государственного образца. Этот документ также даст возможность устроиться женщинам на работу по специальности.