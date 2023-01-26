В областном центре первое отделение появится 27 января на базе АНО «Координационный ресурсный центр по поддержке волонтёрского и НКО».

Во Владимирской области создаются первички Российского движения детей и молодёжи. В областном центре первое отделение появится 27 января на базе АНО «Координационный ресурсный центр по поддержке волонтёрского и НКО».Планируется, что «Движение первых» объединит детей из разных школ, техникумов и ВУЗов. Наставниками активистов станут лидеры молодёжных организаций региона.