Центр безопасности дорожного движения Владимирской области ищет подрядчика, который за 40,3 млн рублей разработает для города Владимира проект интеллектуальной транспортной системы,

Центр безопасности дорожного движения Владимирской области ищет подрядчика, который за 40,3 млн рублей разработает для города Владимира проект интеллектуальной транспортной системы, способной регулировать дорожное движение. Интеллектуальная транспортная система — «умный» комплекс, который анализирует ситуацию на дорогах, пробки, погодные условия и самостоятельно регулирует транспортные потоки, что значительно повышает уровень взаимодействия участников движения и безопасности на дорогах.