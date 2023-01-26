Прокурор 33-го региона Андрей Жугин подвёл итоги работы прокуратуры города за год.
Во Владимире растёт количество тяжких и особо тяжких преступлений. Прокурор 33-го региона Андрей Жугин подвёл итоги работы прокуратуры города за год.
Выявлено более 6000 нарушений, внесено 1 225 представлений и 444 протеста на незаконные правовые акты, в суды направлено 697 заявлений на общую сумму более 23 млн рублей. По результатам работы оштрафовано 629 человек, возбуждено 32 уголовных дела. Более 300 нарушений касались реализации нацпроектов.
В 2022 году пресечено 245 нарушений антикоррупционного законодательства, заведено 8 уголовных дел. Увеличилось число коррупционных хищений в государственных и муниципальных организациях.
Значительный рост отмечается при совершении тяжких и особо тяжких преступлений, в том числе убийств. Почти вдвое увеличилось число тяжких преступлений, совершенных малолетками. На 30% увеличилось количество случаев дистанционного мошенничества.
На досудебной стадии прокуратурой города выявлено более 12 тысяч нарушений, отменено свыше 4000 незаконных постановлений об отказе в возбуждении уголовного дела, а также порядка 2000 постановлений о приостановлении расследования.
«Собравшиеся обсудили проблемы и выработали комплекс мер, направленных на их устранение», - резюмировали в прокуратуре.
Через год посмотрим насколько выработанные меры подействовали на изменение криминогенной обстановки в областном центре.