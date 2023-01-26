Прокурор 33-го региона Андрей Жугин подвёл итоги работы прокуратуры города за год.

Во Владимире растёт количество тяжких и особо тяжких преступлений. Прокурор 33-го региона Андрей Жугин подвёл итоги работы прокуратуры города за год.Выявлено более 6000 нарушений, внесено 1 225 представлений и 444 протеста на незаконные правовые акты, в суды направлено 697 заявлений на общую сумму более 23 млн рублей. По результатам работы оштрафовано 629 человек, возбуждено 32 уголовных дела. Более 300 нарушений касались реализации нацпроектов.В 2022 году пресечено 245 нарушений антикоррупционного законодательства, заведено 8 уголовных дел. Увеличилось число коррупционных хищений в государственных и муниципальных организациях.Значительный рост отмечается при совершении тяжких и особо тяжких преступлений, в том числе убийств. Почти вдвое увеличилось число тяжких преступлений, совершенных малолетками. На 30% увеличилось количество случаев дистанционного мошенничества.На досудебной стадии прокуратурой города выявлено более 12 тысяч нарушений, отменено свыше 4000 незаконных постановлений об отказе в возбуждении уголовного дела, а также порядка 2000 постановлений о приостановлении расследования.«Собравшиеся обсудили проблемы и выработали комплекс мер, направленных на их устранение», - резюмировали в прокуратуре.Через год посмотрим насколько выработанные меры подействовали на изменение криминогенной обстановки в областном центре.