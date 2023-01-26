Прокуроры стали активнее бороться с коррупцией во Владимире. За прошлый год в городе пресечено 245 подобных нарушений и возбуждено 8 уголовных дел – это злоупотребления полномочиями,

Прокуроры стали активнее бороться с коррупцией во Владимире. За прошлый год в городе пресечено 245 подобных нарушений и возбуждено 8 уголовных дел – это злоупотребления полномочиями, служебные подлоги, конфликты интересов и хищения. Увеличилось число коррупционных хищений в госучреждениях и на муниципальных предприятиях. Заметным был и рост числа мелких взяток, которые брали медики за фиктивную вакцинацию