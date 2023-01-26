Дмитрий Наумов назвал три основных пункта.

Во Владимире назвали три пункта стратегии по преодолению транспортного коллапса. На заседании горсовета их озвучил Дмитрий Наумов.Он признал, что проблемы в транспортной сфере копились не один год. Среди наиболее острых: нехватка квалифицированных кадров, изношенность подвижного состава, дефицит и рост цен на запчасти, высокая стоимость новых автобусов и троллейбусов. В итоге на маршруты выходит всего 80% машин от предусмотренного в контрактах количества.В связи с этим сформулированы следующие принципы выхода из кризиса:- стремление получить господдержку на обновление автопарка;- прозрачный тариф на пассажирские перевозки, с учётом инвестиционной составляющей. Однако стоимость проезда должна быть адекватной;- оптимизация маршрутной сети. Действующая устарела, не соответствует запросам горожан и современным реалиям.Дмитрий Наумов подчеркнул, что проблемы в сфере пассажирских перевозок можно решить только комплексно. Горожане в ожидании результатов.Напомним, что в начале текущей недели во Владимире на улице Мира . К счастью, обошлось без жертв.