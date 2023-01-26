С начала пандемии COVID-19 в регионе обнаружен у 179102 владимирцев.

Во Владимирской области 26 января выявлено 25 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.Во Владимире диагноз подтвердился у 3 человек. Ещё 5 жителей подхватили опасный вирус в Муромском, по 3 - в Ковровском и Гусь-Хрустальном, 2 - в Суздальском, по 1 - в Петушинском, Кольчугинском, Александровском, Киржачском, Камешковском, Гороховецком, Меленковском и Вязниковском районах, а также в ЗАТО Радужный.С начала пандемии COVID-19 в регионе обнаружен у 179102 владимирцев. Тройка лидеров среди городов и районов выглядит следующим образом: 49725 заболевших во Владимире, 21159- в Ковровском районе и 19338 - в округе Муром.