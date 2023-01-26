Во Владимирской области 27 января, по прогнозам синоптиков, ожидается пасмурная погода, возможен...

Во Владимирской области 27 января, по прогнозам синоптиков, ожидается пасмурная погода, возможен мокрый снег.По сведениям синоптиков, в ближайшие сутки во Владимирской области ожидается пасмурная погода, возможен мокрый снег.Атмосферное давление 753 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха 79%.Магнитное поле спокойное. Ветер юго-западный, 3-8 м/с.Температура воздуха во Владимире и области в течение суток около 2 градусов ниже 0.Народный прогноз погоды: 27 января отмечается память преподобных Исаии, Саввы, Моисея. В старину заметили, если в ночь на 27 января на небе много звёзд, то вскоре будет тепло и снежно; если же звёзд немного, то будет ненастье и вьюга. Белые облака в этот день обещали мороз. Если поутру ворона раскаркалась, то следует ждать метель. А если петухи спозаранку закричали в морозный день, то холод скоро отступит.Фото: pxfuel.com/