Подать заявление можно через госуслуги. Заявления родителей начали принимать в МФЦ и офисах Социального фонда РФ.

Во Владимирской области в 2023 году изменились правила начисления детских пособий. Введено единое пособие, которое объединило начисления, в том числе на ребёнка в возрасте до 3 лет и от 3 до 7 лет. Меры социальной поддержки предоставляются Социальным фондом. Об этом сообщают в правительстве региона.Напомним, что новая социальная мера поддержки(единое пособие) заработала с 1 января. Она объединяет ряд действовавших ранее выплат и будет предоставляться семьям, чей доход не достигает прожиточного минимума. Размер субсидии зависит от заработка. Он составит от 50% до 100% от суммы регионального прожиточного минимума.На время введения единого пособия предусмотрен переходный период. Семьям предлагается перейти на новый формат выплат, либо сохранить прежний до окончания периода их действия. В семьях, где третий и последующий ребёнок родились до 1 января 2023 года можно оформить ежемесячные выплаты по ранее установленным правилам в отделах соцзащиты населения, либо перейти на единое пособие.Размер ежемесячного пособия в 2023 году составляет 13526 рублей.Напомним, что в 2022 году 8,8 тысяч семей получили 1,1 млрд рублей.