Во Владимирской области недобросовестный подрядчик присвоил более 490 000 рублей.
За эти деньги...
Во Владимирской области недобросовестный подрядчик присвоил более 490 000 рублей.
За эти деньги компания должна была отремонтировать кровлю дома №42 по улице Куйбышева во Владимире. Увы, этого не случилось. И жители обратились в суд.
Выяснилось, что недобросовестный подрядчик лишь создавал видимость работ. Выполнив лишь их незначительную часть, директор организации «путем обмана и злоупотребления доверием» присвоил более 490 тысяч рублей, принадлежащие ТСН «Куйбышева 42».
Материалы проверки направлены прокуратурой города в следственные органы. В итоге было возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.159 УК РФ («мошенничество»). Об этом сообщается на официальном сайте прокуратуры Владимирской области.
Фото: pxfuel.com