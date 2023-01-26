Во Владимирской области недобросовестный подрядчик присвоил более 490 000 рублей. За эти деньги...

Во Владимирской области недобросовестный подрядчик присвоил более 490 000 рублей.За эти деньги компания должна была отремонтировать кровлю дома №42 по улице Куйбышева во Владимире. Увы, этого не случилось. И жители обратились в суд.Выяснилось, что недобросовестный подрядчик лишь создавал видимость работ. Выполнив лишь их незначительную часть, директор организации «путем обмана и злоупотребления доверием» присвоил более 490 тысяч рублей, принадлежащие ТСН «Куйбышева 42».Материалы проверки направлены прокуратурой города в следственные органы. В итоге было возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.159 УК РФ («мошенничество»). Об этом сообщается на официальном сайте прокуратуры Владимирской области.Фото: pxfuel.com