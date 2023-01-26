Служба исследований hh.ru провела анализ вакансий Владимирской области и нашла ТОП-5 самых высокооплачиваемых предложений о работе, зарплата на некоторых из них достигает 300 тысяч рублей. ТОП-5

Служба исследований hh.ru провела анализ вакансий Владимирской области и нашла ТОП-5 самых высокооплачиваемых предложений о работе, зарплата на некоторых из них достигает 300 тысяч рублей. ТОП-5 самых «дорогих» вакансий в Владимирской области, открытых прямо сейчас: Руководитель IT-отдела – от 270 000 руб. на руки; Стоматолог-хирург-имплантолог – от 250 000 руб. на руки; Руководитель отдела продаж