Во Владимирской области полицейский пресек дачу взятки за сокрытие наркопреступления. По данным...

Во Владимирской области полицейский пресек дачу взятки за сокрытие наркопреступления.По данным следствия, в период с сентября по ноябрь прошлого года обвиняемый незаконно хранил наркотические средства и части растений - 144,6 и 537 грамм соответственно.Будучи задержанным, и находясь в служебном автомобиле начальника отделения по контролю за оборотом наркотиков, он положил в бардачок 50 000 рублей. Чтобы избежать документирования выявленных фактов. Сотрудник полиции отказался принять взятку и сообщил об указанном факте в дежурную часть МО МВД России «Гусь-Хрустальный», сообщила пресс-служба СУ СК по Владимрскойц области.Теперь обвиняемый предстанет перед судом еще и за попытку дачи взятки.Фото https://www.pxfuel.com/en/photos