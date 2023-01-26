Во Владимирской области прокуратура обнаружила, что трубы холодного водоснабжения не размещены под...
Во Владимирской области прокуратура обнаружила, что трубы холодного водоснабжения не размещены под землей, как положено.
Из-за этого в январе 2023 года (вследствие замерзания) произошло аварийное отключение жителей ряда домов по улицам Кооперативная и Первомайская в посёлке Степанцево Вязниковского района. Люди остались без водоснабжения на 4 суток.
Выяснилось, что трубы холодного водоснабжения (450 метров) в данный момент находятся на поверхности земли и проложены вдоль бывшей трассы теплоснабжения.
Об этом сообщается на официальном сайте прокуратуры Владимирской области.
По результатам проверки в отношении директора муниципального предприятия возбуждено дело об административном правонарушении по ст. 7.23 КоАП РФ.
В Вязниковский городской суд направлено исковое заявление об обязании разместить трубопроводы холодного водоснабжения «под землей ниже уровня промерзания в соответствии требованиями действующего законодательства».
Фото: pxfuel.com