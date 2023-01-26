Во Владимирской области прокуратура проверит законность закрытия скорой помощи
Прокуратурой...
Во Владимирской области прокуратура проверит законность закрытия "скорой помощи"
Прокуратурой Владимирской области проводится проверка по факту закрытия отделения скорой медицинской помощи в п. Вольгинский Петушинского района, сообщила пресс-служба облпрокуратуры.
В ходе надзорных мероприятий будет дана оценка:
- соблюдению нормативного времени доезда скорой медицинской помощи
ГБУЗ ВО «Петушинская районная больница» до жителей п. Вольгинский;
- степени обеспеченности населения объектами здравоохранения в сравнении с установленными нормативами и существующей потребностью (исполнению приказа Минздрава России о требованиях к размещению медицинских организаций государственной системы здравоохранения и муниципальной системы здравоохранения исходя из потребностей населения).
В случае выявления нарушений будут приняты меры прокурорского реагирования.
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