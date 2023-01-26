Во Владимирской области прокуратура проверит законность закрытия скорой помощи Прокуратурой...

Во Владимирской области прокуратура проверит законность закрытия "скорой помощи"Прокуратурой Владимирской области проводится проверка по факту закрытия отделения скорой медицинской помощи в п. Вольгинский Петушинского района, сообщила пресс-служба облпрокуратуры.В ходе надзорных мероприятий будет дана оценка:- соблюдению нормативного времени доезда скорой медицинской помощиГБУЗ ВО «Петушинская районная больница» до жителей п. Вольгинский;- степени обеспеченности населения объектами здравоохранения в сравнении с установленными нормативами и существующей потребностью (исполнению приказа Минздрава России о требованиях к размещению медицинских организаций государственной системы здравоохранения и муниципальной системы здравоохранения исходя из потребностей населения).В случае выявления нарушений будут приняты меры прокурорского реагирования.Фото https://www.pxfuel.com/en