Во Владимирской области прокуратура выяснила причину промерзания водопроводной сети. Из-за этого в...

Во Владимирской области прокуратура выяснила причину промерзания водопроводной сети.Из-за этого в январе 2023 года (вследствие замерзания) произошло аварийное отключение жителей ряда домов по улицам Кооперативная и Первомайская в посёлке Степанцево Вязниковского района. Люди остались без водоснабжения на 4 суток.Выяснилось, что трубы холодного водоснабжения (450 метров) в данный момент находятся на поверхности земли и проложены вдоль бывшей трассы теплоснабжения.Об этом сообщается на официальном сайте прокуратуры Владимирской области.По результатам проверки в отношении директора муниципального предприятия возбуждено дело об административном правонарушении по ст. 7.23 КоАП РФ.В Вязниковский городской суд направлено исковое заявление об обязании разместить трубопроводы холодного водоснабжения «под землей ниже уровня промерзания в соответствии требованиями действующего законодательства».Фото: pxfuel.com