Во Владимирской области судимая женщина украла пистолет В дежурную часть Межмуниципального отдела...

Во Владимирской области судимая женщина украла пистолетВ дежурную часть Межмуниципального отдела МВД России «Гусь-Хрустальный» обратился житель Гусь-Хрустального района, который сообщил о краже травматического пистолета стоимостью 7 000 рублей.Ранее судимая за совершение аналогичного преступления 47-летняя местная жительница призналась, что ей позвонила знакомая и попросила проводить до дома. Поскольку была пьяна. Придя по указанному адресу, злоумышленница обнаружила в одной из комнат бесствольный пистолет. И захотела оставить оружие себе.Сотрудники полиции изъяли похищенное и вернули законному владельцу, сообщила пресс-служба УМВД по Владимирской области.Возбуждено уголовное дело по статье "Хищение оружия".Фото пресс-служба УМВД по Владимирской области.