Сайт hh.ru назвал наиболее высокооплачиваемые вакансии по итогам января.

Во Владимирской области ищут программистов, руководителей предприятий и стоматологов на зарплату в 250 тысяч рублей. Сайт hh.ru назвал наиболее высокооплачиваемые вакансии по итогам января.От 250 тысяч рублей может зарабатывать руководитель IT-отдела. От претендента на должность требуется опыт разработок и внедрения систем 1С, а также навыки управленца. Дантист на оклад в 250 тысяч рублей нужен одной из частных клиник. А три предприятия ищут людей на руководящие посты, в том числе на место директора. Бизнесмены обещают кандидатам жалованье в 250-300 тысяч рублей.