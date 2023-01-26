Во Владимирской области реализуется проект реабилитации инвалидов. В регионе продолжится...

Во Владимирской области реализуется проект реабилитации инвалидов.В регионе продолжится реализация пилотного проекта по развитию системы реабилитации инвалидов. Только теперь он будет финансироваться за счет областного бюджета.12 миллионов рублей выделено на закупку оборудования для дистанционного обучения детей-инвалидов и оснащение пунктов проката техническими средствами реабилитации. В пилотный проект Владимирская область вошла три года назад. За это время на средства федеральной субсидии приобрели оборудование для 26-ти учреждений соцобслуживания, для областного центра специальной медпомощи в Пиганове, открыли сенсорную комнату для детей и переобучили более двухсот социальных работников.