Во Владимирской области реализуется проект реабилитации инвалидов.
В регионе продолжится...
Во Владимирской области реализуется проект реабилитации инвалидов.
В регионе продолжится реализация пилотного проекта по развитию системы реабилитации инвалидов. Только теперь он будет финансироваться за счет областного бюджета.
12 миллионов рублей выделено на закупку оборудования для дистанционного обучения детей-инвалидов и оснащение пунктов проката техническими средствами реабилитации. В пилотный проект Владимирская область вошла три года назад. За это время на средства федеральной субсидии приобрели оборудование для 26-ти учреждений соцобслуживания, для областного центра специальной медпомощи в Пиганове, открыли сенсорную комнату для детей и переобучили более двухсот социальных работников.