Во Владимирской области семейное предприятие наркопроизводителей заказало технологию и оборудование...

Во Владимирской области семейное предприятие наркопроизводителей заказало технологию и оборудование в ИнтернетеПредварительно установлено, что криминальный промысел организовали отец и двое совершеннолетних сыновей, которые жили в отдаленной деревне Муромского района. В теневом сегменте интернета они нашли рецепт приготовления синтетического наркотика и заказали все необходимое для этого.«Получив через тайник-закладку оборудование и материалы, злоумышленники наладили производство в хозпостройке. Готовые наркотики планировали продавать оптом через собственный виртуальный магазин в даркнете. При изготовлении первой же партии зелья они были задержаны полицейскими. Изъято порядка 10 кг наркотического средства», - рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.Следователем Межмуниципального отдела МВД России «Муромский» в отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело, им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Фото и видео пресс-центр МВД России