Подать заявление можно через госуслуги. Заявления родителей начали принимать в МФЦ и офисах Социального фонда РФ.

Во Владимирской области в 2023 году изменились правила начисления детских пособий, в том числе на ребёнка в возрасте до 3 лет и от 3 до 7 лет. Об этом сообщают в правительстве региона.Новая социальная мера поддержки(единое пособие) заработала с 1 января. Она объединяет ряд действовавших ранее выплат и будет предоставляться семьям, чей доход не достигает прожиточного минимума. Размер субсидии зависит от заработка. Он составит от 50% до 100% от суммы регионального прожиточного минимума.На время введения единого пособия предусмотрен переходный период. Семьям предлагается перейти на новый формат выплат, либо сохранить прежний до окончания периода их действия.На третьего и последующего ребёнка, рождённого начиная с 1 января 2023 года, меры социальной поддержки предоставляются Социальным фондом. Размер ежемесячного пособия в 2023 году составляет 13526 рублей. При обращении в течение 6 месяцев со дня рождения малыша денежная выплата назначается с даты рождения до достижения трёх лет, после 6 месяцев – с месяца обращения до трёх лет.Подать заявление можно через госуслуги. Заявления родителей начали принимать в МФЦ и офисах Социального фонда РФ.Напомним, что в 2022 году 8,8 тысяч семей получили 1,1 млрд рублей.