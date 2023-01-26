Во Владимирской области спасатели вызволили из снежного плена многодетную семью Минувшей ночью...

Во Владимирской области спасатели вызволили из снежного плена многодетную семьюМинувшей ночью сотрудники МЧС помогли многодетной семье, застрявшей на автомобиле в лесных сугробах, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Владимирской области..Около часа ночи в пожарную охрану поступило сообщение о том, что на пути из деревни Степаново в деревню Дмитриево Гусь-Хрустального района застрял автомобиль. В нём находились 5 человек, в том числе 3 ребёнка.На помощь им выдвинулась автоцистерна пожарно-спасательной части №30 из города Курлово. Сотрудники МЧС России смогли вызволить автомобиль.Фото пресс-служба ГУ МЧС по Владимирской области.