Во Владимирской области спасатели вызволили из снежного плена многодетную семью
Минувшей ночью...
Во Владимирской области спасатели вызволили из снежного плена многодетную семью
Минувшей ночью сотрудники МЧС помогли многодетной семье, застрявшей на автомобиле в лесных сугробах, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Владимирской области..
Около часа ночи в пожарную охрану поступило сообщение о том, что на пути из деревни Степаново в деревню Дмитриево Гусь-Хрустального района застрял автомобиль. В нём находились 5 человек, в том числе 3 ребёнка.
На помощь им выдвинулась автоцистерна пожарно-спасательной части №30 из города Курлово. Сотрудники МЧС России смогли вызволить автомобиль.
Фото пресс-служба ГУ МЧС по Владимирской области.