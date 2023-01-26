Во Владимирской области в ГУ МЧС поступило сообщение о возгорании дома. Накануне в 20 часов 11...

Во Владимирской области в ГУ МЧС поступило сообщение о возгорании дома.Накануне в 20 часов 11 минут поступил сигнал о возгорании дома в деревне Вышманово Собинского района.Сообщение о пожаре было поздним, и к приезду пожарных дом горел по всей площади. Пожарные оперативно ликвидировали пожар на площади 240 кв. м. Сгорела кровля, внутренняя отделка и имущество дома. Погибших и пострадавших нет, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Владимирской области.К ликвидации пожара привлекались 4 единицы техники, 14 человек личного состава. Дознаватель МЧС России устанавливает причину пожара.Фото пресс-служба ГУ МЧС по Владимирской области.