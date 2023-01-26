Во Владимирской области в розыск объявлена мать за неуплату алиментов в пользу дочери В Отделении...

Во Владимирской области в розыск объявлена мать за неуплату алиментов в пользу дочериВ Отделении судебных приставов Октябрьского района города Владимира заведено разыскное дело о розыске должницы Давыдовой Екатерины Владимировны, 09.12.1990 года рождения, уроженки областного центра.Она разыскивается в связи с уклонением от уплаты алиментов на содержание несовершеннолетней дочери. Точное местонахождение гражданки неизвестно, сообщила пресс-служба УФССП России по Владимирской области.Имеющих информацию о местонахождении (месте жительства, работы и т. п.) должницы или о лицах, располагающих информацией о ней, просят сообщить в региональное Управление Федеральной службы судебных приставов.По телефонам: (4922) 40-17-04, 33-53-75 (дежурная часть); 8 (4922) 40-17-73 (судебный пристав-исполнитель, осуществляющий розыск).Фото пресс-служба УФССП России по Владимирской области