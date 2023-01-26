Во Владимирской области вынесен приговор изготовителю более тысячи бутылок поддельной...

Во Владимирской области вынесен приговор изготовителю более тысячи бутылок поддельной водки.Ковровским городским судом установлено, что мужчина самостоятельно изготовил оборудование для производство алкогольной продукции. Смешивая спирт, воду и пищевые добавки, в начале февраля текущего года он произвел не менее 1168 бутылок алкогольных напитков.Разливал алкоголь злоумышленник в обклеенные похожими на настоящие этикетками бутылки и хранил в двух гаражах. Общая стоимость контрафакта превысила 380 тыс рублей, сообщила пресс-служба облпрокуратуры.Виновный оштрафован на 200 тыс рублей, конфискованный суррогат будет уничтожен.Приговор в законную силу не вступил.Фото https://www.pxfuel.com/en/photos